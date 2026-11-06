Бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу заочно обвинили в России в применении запрещённых средств и методов ведения войны. Украинский военачальник объявлен в международный розыск, а суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

По версии Следственного комитета РФ, Шаптала причастен к организации военных операций против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Российские следователи связывают предполагаемые преступления с периодом, когда генерал занимал одну из ключевых должностей в командовании украинской армии.

Шаптала возглавлял Генеральный штаб ВСУ с июля 2021 года по февраль 2024-го. После его отставки Следственный комитет продолжил расследование обстоятельств военных операций, к которым, по мнению следствия, мог быть причастен бывший начальник Генштаба.

Из судебных материалов следует, что украинскому генералу предъявлено обвинение по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Максимальное наказание по соответствующей части статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Решение о заочном аресте Шапталы московский суд вынес ещё в мае 2026 года. В июле апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на избранную меру пресечения, однако оставила первоначальное постановление без изменений.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что в рамках расследования изучаются обстоятельства гибели и ранений гражданского населения Донбасса. В ведомстве утверждают, что Шаптала был причастен к проведению операций, в результате которых пострадали мирные жители.

Поскольку бывший руководитель украинского Генштаба находится за пределами России, уголовное преследование осуществляется заочно. Его местонахождение устанавливается в рамках объявленного международного розыска.