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Регион
Опубликовано 28 сентября, 13:56

В России готовят продление запрета на экспорт дизеля ещё на месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Российские власти готовят документ о продлении запрета на экспорт дизеля ещё на месяц. Об этом журналистам рассказал источник в отрасли. Таким образом, поставлять данный вид топлива за рубеж производителям будет запрещено до конца октября.

Как пишет ТАСС, документ уже проходит процесс согласования.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия для возвращения российского дизеля на мировой рынок. По словам представителя Кремля, помимо насыщения внутреннего рынка, необходимо обеспечить безопасность торгового судоходства в Чёрном море, а странам Запада — снять санкции в отношении отечественного топлива.

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Матвей Константинов
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