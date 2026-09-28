В России готовят продление запрета на экспорт дизеля ещё на месяц

Российские власти готовят документ о продлении запрета на экспорт дизеля ещё на месяц. Об этом журналистам рассказал источник в отрасли. Таким образом, поставлять данный вид топлива за рубеж производителям будет запрещено до конца октября.

Как пишет ТАСС, документ уже проходит процесс согласования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия для возвращения российского дизеля на мировой рынок. По словам представителя Кремля, помимо насыщения внутреннего рынка, необходимо обеспечить безопасность торгового судоходства в Чёрном море, а странам Запада — снять санкции в отношении отечественного топлива.