Стоимость электроэнергии в России планируют удерживать на уровне на 20% ниже, чем в Китае. Для этого Минэнерго подготовило законопроект, который должен изменить подход к строительству электростанций, закупке оборудования и финансированию энергетической отрасли. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что предлагаемые меры позволят сохранить разницу между средними конечными ценами на электричество для потребителей в двух странах. Соответствующий ориентир планируется учитывать при обновлении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России.

Одним из главных нововведений станет государственное управление заказами на энергетическое и электротехническое оборудование. Кроме того, при возведении новых электростанций предполагается шире использовать типовые проектные решения, чтобы сократить расходы на строительство.

Ещё один механизм связан со снижением стоимости инвестиций. Минэнерго прорабатывает возможность предоставления энергетическим компаниям более дешёвых кредитов, особенно для проектов, связанных с технологическим суверенитетом. Одновременно предлагается смягчить требования Центробанка к резервированию средств банками, финансирующими такие проекты.

Отдельное внимание уделят сокращению перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе, когда одни категории потребителей фактически оплачивают часть расходов других. В министерстве рассчитывают, что совокупность этих мер позволит развивать энергосистему без чрезмерного увеличения конечной стоимости электричества.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что задачу сохранить российские цены на электроэнергию на 20% ниже китайских поставил президент Владимир Путин по итогам совещания на Восточном экономическом форуме. При этом обновление энергосистемы потребует значительных вложений: строительство и модернизация электростанций и сетей до 2042 года оцениваются примерно в 57 триллионов рублей.

Важно, что речь идёт не о снижении действующих тарифов для населения сразу на 20%, а о целевом соотношении средних конечных цен в России и Китае. Законопроект пока не принят, а эффективность предложенных механизмов ещё предстоит оценить.