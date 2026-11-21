В России хотят запретить повышать стоимость поездок в такси из-за возраста ребёнка. О подготовленных поправках РИА «Новости» рассказал вице-премьер Андрей Никитин.

«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — заявил зампред правительства.

По словам Никитина, Минтранс уже разработал необходимые изменения в законодательство совместно с депутатами Госдумы. Предполагается, что документ вынесут на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев.

Параллельно ведомство работает над повышением доступности такси для семей. В сентябре Минтранс утвердил соответствующую дорожную карту, которая предусматривает увеличение числа автомобилей с детскими креслами и специальную подготовку водителей.

В четырёх российских городах — Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске — также проходит эксперимент со скидками для многодетных семей. Его участники могут пользоваться льготными условиями при заказе такси.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили распространить льготные поездки на такси для многодетных семей на всю Россию. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова подчеркнула, что доступность такой поддержки не должна зависеть от региона проживания. После завершения эксперимента Минтранс планирует проработать механизм субсидирования перевозок.