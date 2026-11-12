Российские родители смогут получать почти 100 тысяч рублей в месяц во время отпуска по уходу за ребёнком. Уже в 2027 году максимальный размер соответствующего пособия увеличится более чем на 12 тысяч рублей по сравнению с нынешним уровнем. О предстоящем повышении выплат сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Согласно расчётам ведомства, предельная сумма ежемесячного пособия для работающих россиян превысит 95,5 тысячи рублей. На такой размер смогут рассчитывать граждане, у которых отпуск по уходу за ребёнком начнётся в 2027 году.

Для сравнения, в 2026 году максимальная выплата составляет около 83 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом, верхняя планка пособия вырастет примерно на 12,5 тысячи рублей, или на 15%.

При этом 95,5 тысячи рублей — не гарантированная сумма для каждого родителя. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет рассчитывается исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года и составляет 40% от него с учётом установленного законом предельного размера. Поэтому фактическая выплата зависит от доходов конкретного получателя.

Повышение максимальных пособий связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов. Чем выше этот показатель, тем больше заработка может учитываться при расчёте страховых выплат работающим гражданам.

На финансирование пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством Социальный фонд России планирует направить в 2027 году почти 1,6 триллиона рублей. Эти средства предусмотрены на выплаты по обязательному социальному страхованию, включая больничные, декретные и пособия по уходу за детьми.