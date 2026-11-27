Минэкономразвития готовит изменения в законодательство, которые позволят поставить на государственный учёт жильё, сдаваемое для временного проживания с посуточной или почасовой оплатой. Для таких объектов предлагают создать специальный реестр, пишет «Эксперт».

Инициативу объяснили ростом спроса на краткосрочное размещение в частных квартирах, домах и апартаментах. Количество объявлений на цифровых площадках также увеличивается, однако отдельные требования к качеству подобных услуг сейчас отсутствуют.

В ведомстве отмечают, что значительная часть рынка остаётся в серой зоне: такие объекты не охвачены полноценным налоговым контролем и не учитываются в государственной статистике.

Предполагается, что новый реестр станет инструментом повышения безопасности и качества услуг, защиты прав потребителей и прозрачности деятельности арендодателей. В Минэкономразвития пояснили, что он будет «основным элементом правового механизма обеспечения качества и безопасности услуг, защиты прав потребителей, а также прозрачности хозяйственной деятельности».

Масштаб рынка оценивается в сотни миллиардов рублей. По данным Агентства трансформации и развития экономики, объём краткосрочной аренды в России в 2025 году составил 381 млрд рублей. Совокупный вклад этого сегмента в экономику аналитики оценили в 708 млрд рублей, или 0,33% ВВП.

При этом конкретные требования к объектам и порядок их включения в реестр ещё предстоит определить.

Ранее в России уже предлагали создать реестр владельцев жилья, сдаваемого туристам на короткий срок, и ввести для них дополнительный сбор. В 2021 году Life.ru разбирался в этой инициативе ФАС и возможных последствиях для рынка краткосрочной аренды.