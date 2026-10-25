В России могут перенести запуск организованного найма мигрантов

Запуск новой системы организованного найма трудовых мигрантов в России могут перенести с 1 января на март 2027 года. Причиной стали задержки с подготовкой законопроекта и проблемы с созданием необходимой цифровой инфраструктуры, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в федеральных ведомствах.

По обновлённому проекту МВД, первый этап эксперимента планируется начать после 1 марта 2027 года, второй — после 1 января 2029-го. Новая система предусматривает, что иностранцы будут приезжать в Россию под конкретные вакансии, а работодатели и мигранты должны будут регистрироваться в специальных реестрах. Эксперимент затронет всю страну, кроме Москвы и Подмосковья.

Компании обяжут оплачивать геномную регистрацию иностранных сотрудников, а при найме более 15 человек — обеспечивать их жильём. Уже работающим в России мигрантам дадут полгода на включение в реестр. В противном случае им будет грозить депортация. При этом окончательная версия законопроекта пока не утверждена.

Ранее Life.ru сообщал, что 22 октября зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал новые правила организованного привлечения иностранных работников. По его словам, МВД практически завершило подготовку соответствующего документа. Политик также предложил дать мигрантам с незначительными нарушениями возможность легализовать своё пребывание в России и распространить на другие регионы систему цифрового контроля, действующую в Москве и Подмосковье.