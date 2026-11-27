Российским автомобилистам могут разрешить устанавливать тонировку на передние стёкла за дополнительную плату. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предлагают оформить такую возможность в виде ежегодного абонемента через государственные сервисы. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-спикер парламента Владислав Даванков.

«Оплачиваете тонировку раз в год, абонемент на неё, и пожалуйста — ты можешь ей пользоваться. Если не оплатил её раз в год, то получаешь штраф», — объяснил парламентарий.

По задумке авторов инициативы, разрешить хотят только такое затемнение, которое не ухудшает обзор и не мешает водителю следить за дорожной обстановкой. Даванков считает, что автомобилистам следует предоставить возможность легально пользоваться подобной тонировкой за отдельную плату — по аналогии с некоторыми видами автомобильного тюнинга.

Идею уже обсуждали с экспертами. Сейчас депутаты готовят соответствующий законопроект и консультируются с правительством. Конкретную стоимость годового разрешения и допустимую степень затемнения пока не определили.

Пока предложение не стало законом, действуют прежние требования. Лобовое и передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70% света. Задние стёкла разрешается затемнять без ограничений, если автомобиль оборудован наружными зеркалами заднего вида с обеих сторон. Зеркальные плёнки запрещены на всех стёклах. За нарушение действующих требований предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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