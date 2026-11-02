Полицейских предложили привлекать в удалённые посёлки выплатами до двух миллионов рублей. Запустить программу «Земский полицейский» по аналогии с проектами для учителей, тренеров и работников культуры призвал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Иванов.

В беседе с ТАСС парламентарий отметил, что во многих труднодоступных населённых пунктах нет постоянных сотрудников полиции. При необходимости туда приезжают правоохранители с соседних территорий.

«У нас есть „Земский учитель“, есть „Земский тренер“, „Земский работник культуры“, а „Земского полицейского“ нет», — сказал Иванов.

По его замыслу, участник программы приезжал бы в удалённое поселение на определённый срок и получал выплату за работу.

«Приехал человек, отработал, получил до 2 млн рублей, навел порядок, может быть, остался там жить. Вполне разумная логика», — пояснил депутат.

Иванов подчеркнул, что развитие таких территорий должно быть комплексным. Конкретный срок службы и другие условия предлагаемой программы он не назвал.

Ранее Life.ru рассказывал о выплатах по программе «Земский тренер». Она предусматривает поддержку специалистов, переезжающих работать в небольшие населённые пункты: размер выплаты может достигать двух миллионов рублей.