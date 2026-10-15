Президент России Владимир Путин предложил упростить обмен информацией между производителями товаров и продавцами в рамках системы маркировки «Честный знак». Выступая 15 октября на форуме-съезде «Деловой России», глава государства jnvtnbk, что в стране разрешено всё, что прямо не запрещено законодательством.

Поводом для обсуждения стало предложение предпринимателей ускорить обмен данными о товарах между производителями и торговыми организациями. Путин удивился, почему участникам рынка требуется дополнительное разрешение на подобные действия.

Представители бизнеса пояснили президенту, что действующее постановление правительства подробно регламентирует процедуру передачи информации. В частности, документ предусматривает 14-дневный срок, который не позволяет компаниям обмениваться необходимыми сведениями быстрее.

«У нас разрешено всё, что не запрещено. Зачем какое-то разрешение? <...> Мне кажется, просто надо разрешить всё, что не запрещено, и дело с концом. Так будет проще», — заключил российский лидер.

В ходе выступления Путин также заявил о необходимости дальнейшего развития системы «Честный знак». По его словам, маркировка помогает защищать интересы покупателей и добросовестных производителей, которые несут расходы на обеспечение качества и безопасности своей продукции.

Президент отметил, что без эффективного контроля некоторые компании могут получать нечестное преимущество перед конкурентами. Например, одни производители следят за сроками годности и своевременно убирают просроченные товары с полок, тогда как другие пренебрегают этими обязанностями.

Ранее Life.ru сообщал о призыве Путина устранить устаревшие законодательные ограничения. Выступая 30 сентября на первом заседании Госдумы IX созыва, президент заявил о необходимости обновлять нормативную базу и убирать барьеры, которые мешают предпринимательству, научным разработкам и внедрению новых технологий.