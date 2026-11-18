Около 75 тысяч рублей придётся потратить, чтобы собрать образ слайдера — представителя новой молодёжной субкультуры, которая набирает популярность в России. Mash Money подсчитал стоимость одежды, грима и защитной экипировки, необходимых для необычного увлечения.

В России набирает популярность субкультура слайдеров, пугающих прохожих. Видео © Тelegram / «Mash Мoney»

Слайдеры — молодые люди, чей образ напоминает смесь готической моды, военной экипировки и персонажей фильмов ужасов. Они неожиданно появляются перед прохожими, с разбегу падают на колени и скользят по асфальту, снимая происходящее на видео для социальных сетей.

Для подобных выступлений участники движения используют кожаные куртки, массивные ботинки, тактические жилеты, маски и грим. Особое место в их гардеробе занимают защитные наколенники, поскольку именно на них приходится основная нагрузка во время скольжения.

По подсчётам Mash Money, самой дорогой частью образа становится кожаная косуха стоимостью около 25 тысяч рублей. За тяжёлые ботинки придётся отдать ещё 12 тысяч, а за наколенники — 10 тысяч рублей.

Худи и брюки обойдутся примерно в 11 тысяч рублей, тактический жилет — в шесть тысяч, перчатки — в пять тысяч. Ещё около семи тысяч потребуется на маску, грим и декоративные цепи.

Таким образом, полный комплект стоит порядка 75 тысяч рублей. Причём это лишь первоначальные расходы: экипировка постепенно изнашивается от постоянного трения об асфальт и нуждается в замене. По информации Mash Money, спрос на наколенники уже увеличивается.

Похожие выступления давно стали частью развлечений в американских парках ужасов. Там специально подготовленные актёры в пугающих костюмах скользят по дорожкам, неожиданно появляясь перед посетителями. В частности, подобные шоу проходят в Hersheypark, где посещаемость хэллоуинских мероприятий, по данным представителей парка, выросла вдвое по сравнению с периодом до 2021 года.

В России слайдеры пока снимают подобные выступления для социальных сетей без продажи билетов. Однако дорогостоящая экипировка — не единственная возможная статья расходов: скольжение по твёрдому покрытию сопряжено с риском травм.