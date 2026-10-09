В России набирают популярность «расслаблетики»-антиэнергетики

В российских магазинах начали появляться так называемые расслаблетики — газированные напитки, которые вместо прилива энергии обещают спокойствие, избавление от тревоги и крепкий сон. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, изучившая новый тренд на рынке антиэнергетиков.

В отличие от привычных бодрящих газировок, в таких продуктах делают ставку на компоненты с предполагаемым успокаивающим действием. В их составе встречаются магний, L-теанин, глицин и растительные экстракты. Производители уверяют, что подобное сочетание помогает снять напряжение после тяжёлого дня и лучше выспаться.

Внешне расслаблетики практически не отличаются от обычных энергетиков. Их продают в ярких банках, предлагают необычные вкусы и удобный формат, позволяющий взять напиток с собой. Однако вместо кофеина и других стимуляторов покупателям обещают противоположный эффект.

Мода на такую продукцию пришла из США, где её активно продвигают как замену кофе и традиционным тонизирующим средствам. При этом некоторые американские варианты содержат вещества, оборот которых в России запрещён или ограничен. Среди них кратом, способный вызывать зависимость и судороги, а также кава-кава, которая может оказывать токсическое воздействие на печень.

Отдельную опасность представляет сочетание некоторых добавок с лекарствами. Например, одновременный приём L-триптофана и отдельных антидепрессантов способен вызвать тяжёлую реакцию организма, вплоть до нарушения сознания и судорожных приступов. Специалисты также обращают внимание, что убедительных доказательств эффективности подобных газировок в борьбе со стрессом и бессонницей пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал об опасных последствиях регулярного употребления обычных энергетиков. Врачи предупреждали, что содержащиеся в них кофеин и другие стимулирующие компоненты могут провоцировать учащённое сердцебиение, скачки давления, тревожность и нарушения сна.