Россиян ждёт небольшая передышка посреди осени: вместо привычных пяти дней на работу придётся выходить только четыре. Причиной станет День народного единства, который в этом году выпадает на середину недели и подарит гражданам дополнительный выходной.

Праздничная дата — 4 ноября — официально считается нерабочим днём. Поэтому при стандартной пятидневной рабочей неделе трудиться россиянам предстоит 2, 3, 5 и 6 ноября, следовательно, рабочими будут только четыре дня.

При этом перед праздником сотрудников ждёт ещё один небольшой бонус. Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня сократится на один час, поскольку он непосредственно предшествует государственному празднику.

Таким образом, рабочая неделя разделится на две части: сначала россияне отработают понедельник и вторник, затем получат выходной в среду и вернутся к своим обязанностям в четверг и пятницу. Следующие полноценные выходные придутся на 7 и 8 ноября, поэтому дополнительного длинного уик-энда в этот раз не получится.

Предыдущая четырёхдневная рабочая неделя была у россиян в июне 2026 года. Тогда сокращённый график действовал с 8 по 11 июня в преддверии празднования Дня России, который отмечается 12 июня.

Ранее Life.ru писал, что 3 ноября россияне смогут завершить рабочие дела на час раньше обычного: этот день станет предпраздничным перед Днём народного единства. Юрист Вадим Виноградов напомнил, что работа 4 ноября должна оплачиваться минимум в двойном размере, однако вместо повышенной оплаты сотрудник вправе выбрать дополнительный день отдыха. При этом для привлечения к работе в праздничную дату работодателю в большинстве случаев потребуется письменное согласие сотрудника, а отдельные категории работников могут отказаться от такой смены.