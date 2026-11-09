В России начали применять зарегистрированную вакцину против аллергии на пыльцу берёзы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

«Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу берёзы», — сказала она.

Напомним, в конце сентября Минздрав зарегистрировал аллерговакцину «Аллергарда». Препарат предназначен для профилактики и лечения аллергического риноконъюнктивита, вызванного чувствительностью к пыльце берёзы, а также сопутствующей перекрёстной пищевой аллергии.