Денацификация остаётся одним из главных условий России для завершения конфликта, заявил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин. По его мнению, поражение киевских властей без последующих политических изменений может привести к росту реваншистских настроений и новым атакам.

«Денацификация — это не символический вопрос, а условие прочного мира по итогам специальной военной операции», — сказал Волошин. Он считает, что без такой работы поражение Украины может стать причиной нового витка радикализации.

Сенатор заявил, что среди возможных целей для мести окажутся жители новых российских регионов. В качестве угроз он назвал покушения, теракты и атаки беспилотников, сославшись на прежние заявления украинских чиновников, военных и силовиков о жителях Донбасса и Новороссии.

Отдельно Волошин высказался о русскоязычных жителях востока Украины, которые могут остаться под контролем Киева. По его словам, им якобы придётся доказывать свою «украинскость» либо оправдываться за русский язык, происхождение и связи с родственниками, которых могут объявить предателями.

«Парадоксально, но попытка сохранить прежнюю модель украинского национализма способна породить новую волну преследований именно тех людей, которых сегодня Киев формально называет своими гражданами», — отметил сенатор.

По мнению Волошина, денацификация должна стать основой долгосрочного мира и помочь избежать политики реваншизма. При этом он говорил о возможных последствиях и условиях урегулирования, а не о свершившемся событии.

Тему условий, на которых Москва видит завершение конфликта, обсуждали после визитов американских переговорщиков. Накануне Life.ru писал о передаче Киеву российских предложений после встреч Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Дипломат Виктор Мизин утверждал, что речь шла о выводе украинских войск, отказе от вступления в НАТО и демилитаризации.