В России назвали самое важное условие для завершения конфликта на Украине
Сенатор Волошин назвал денацификацию условием мира на Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Денацификация остаётся одним из главных условий России для завершения конфликта, заявил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин. По его мнению, поражение киевских властей без последующих политических изменений может привести к росту реваншистских настроений и новым атакам.
«Денацификация — это не символический вопрос, а условие прочного мира по итогам специальной военной операции», — сказал Волошин. Он считает, что без такой работы поражение Украины может стать причиной нового витка радикализации.
Сенатор заявил, что среди возможных целей для мести окажутся жители новых российских регионов. В качестве угроз он назвал покушения, теракты и атаки беспилотников, сославшись на прежние заявления украинских чиновников, военных и силовиков о жителях Донбасса и Новороссии.
Отдельно Волошин высказался о русскоязычных жителях востока Украины, которые могут остаться под контролем Киева. По его словам, им якобы придётся доказывать свою «украинскость» либо оправдываться за русский язык, происхождение и связи с родственниками, которых могут объявить предателями.
«Парадоксально, но попытка сохранить прежнюю модель украинского национализма способна породить новую волну преследований именно тех людей, которых сегодня Киев формально называет своими гражданами», — отметил сенатор.
По мнению Волошина, денацификация должна стать основой долгосрочного мира и помочь избежать политики реваншизма. При этом он говорил о возможных последствиях и условиях урегулирования, а не о свершившемся событии.
Тему условий, на которых Москва видит завершение конфликта, обсуждали после визитов американских переговорщиков. Накануне Life.ru писал о передаче Киеву российских предложений после встреч Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Дипломат Виктор Мизин утверждал, что речь шла о выводе украинских войск, отказе от вступления в НАТО и демилитаризации.
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