В России не планируют маркировать хлеб

В России сейчас нет планов вводить обязательную маркировку обычного хлеба и хлебобулочных изделий. Более того, эта продукция отдельно исключена из требований, действующих для сладостей, заявил на полях ВЭФ заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. Об этом он рассказал

«Обычный хлеб не маркируется, планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет. Подчеркну, что хлеб отдельно исключён из постановления правительства о маркировке сладостей», — сказал приводит его слова газета «Ведомости».

Он напомнил, что решение о включении конкретной категории товаров в систему «Честный знак» принимает правительство, а ЦРПТ выступает оператором и исполняет требования регулятора. Обычно поводом для введения таких мер становятся высокая доля нелегального оборота, а также вопросы к безопасности или качеству продукции.

В сегменте классического хлеба ситуация иная. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков оценил долю фальсификата как минимальную и предупредил, что обязательные коды могут серьёзно увеличить расходы производителей. Потребуются новое оборудование, программное обеспечение и обучение сотрудников.

В Российском союзе пекарей подсчитали, что при необходимости оснащения предприятий дополнительная маркировка могла бы обходиться до семи рублей на каждую единицу продукции. Для отрасли с невысокой рентабельностью, особенно небольших пекарен, такие затраты могут оказаться существенными.

Сейчас система «Честный знак» охватывает 52 товарные категории: для 36 маркировка уже обязательна, ещё в 16 проходят добровольные эксперименты. При этом обычный хлеб в число товаров, для которых готовятся новые требования, не входит.

С 1 сентября в России заработал новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Он распространяется на булочки, бриоши, ватрушки, крендели и некоторые виды лепёшек, а также устанавливает требования к срокам выдержки после выпечки и хранения. Life.ru рассказывал об изменениях 30 августа.