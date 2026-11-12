В России обратили внимание на неожиданного участника переговоров по Украине в Абу-Даби
Эксперта Дандыкина удивило участие главкома НАТО Гринкевича в переговорах в ОАЭ
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Участие главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича в переговорах по Украине в Абу-Даби вызвало удивление у военного эксперта Василия Дандыкина. Особое недоумение у него вызвало поведение авиации альянса во время появления беспилотников над Литвой. Об этом специалист рассказал сайту MK.Ru.
«Меня немало удивило присутствие за столом переговоров главкома НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича. Это ярый русофоб, который ранее призывал Европу готовиться к войне с Россией», — сказал эксперт.
По мнению Дандыкина, присутствие американского генерала на дипломатической встрече выглядит противоречиво на фоне его прежних заявлений о необходимости подготовки Европы к возможному вооружённому конфликту с Россией.
Эксперт также обратил внимание на инцидент в литовском воздушном пространстве, где истребители НАТО поднимались для перехвата беспилотников, однако не уничтожили обнаруженный объект.
В качестве возможной причины назывались неблагоприятные погодные условия. Однако Дандыкин усомнился, что именно они помешали военным выполнить задачу.
Он отметил, что похожие ситуации происходили и в Румынии, где авиация альянса также вылетала для проверки сообщений о беспилотниках.
Дандыкин предположил, что военные НАТО могли сознательно не препятствовать пролёту украинских дронов. По его оценке, подобное бездействие фактически позволяло аппаратам продолжать движение в направлении российских территорий.
Особое внимание эксперт обратил на совпадение этих событий с переговорами в Абу-Даби, в которых участвовал Гринкевич.
Ранее Life.ru сообщал о воздушной тревоге в Литве из-за неизвестного объекта в небе. Военные подняли истребители НАТО после обнаружения подозрительной цели в районе Игналины. Предупреждения получили жители Вильнюсского и Утенского уездов, однако спустя несколько минут тревогу отменили.
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