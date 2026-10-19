В России объявили победителей второго сезона конкурса «Родная игрушка»

Победителей второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка» объявили 19 октября в Национальном центре «Россия». Авторы лучших проектов смогут выпустить первые партии изделий в декабре 2026 года, а уже в ноябре начнётся их продвижение на розничных и онлайн-площадках, сообщает российское общество «Знание».

В финале организаторы отметили 45 победителей, в том числе 15 авторов идей игр и игрушек. Работы распределили по трём номинациям: «Идеи игр и игрушек», «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек». В конкурсе участвовали разработки для дошкольного образования. На второй сезон, стартовавший 11 марта 2026 года, поступило 14 392 заявки из 89 регионов. Больше всего работ — 7 375 — представили в категории готовой продукции. Ещё 4 330 заявок поступило с идеями игр и игрушек, а 2 687 — с прототипами.

Среди отмеченных проектов — настольные игры «Большой хоровод дружбы», «Звёздный атлас» и «Путешествие по России», конструкторы «КАМАЗ» и «Космодром «Восточный», а также сюжетно-образные игрушки «Зверята народных промыслов» и «Мои герои». Авторы представили разработки из разных регионов страны. Победителей определяли с учётом образовательной и воспитательной ценности, оригинальности, качества исполнения, технологической новизны и эстетики. Работы оценивали 40 экспертов, детское жюри и 32 семьи из сообщества «Родные — Любимые».

Победителям предоставят возможность наладить выпуск изделий совместно с технологическими партнёрами. С ноября 2026 года продукцию начнут продвигать в розничных сетях и на онлайн-площадках, в том числе на специальных полках «Родная игрушка». Организаторы также планируют направить в дошкольные учреждения рекомендации Минпросвещения по оснащению детских садов и школ.