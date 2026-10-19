В России предложили учредить новый праздник — День родной игрушки

В российском календаре может появиться новый праздник, посвящённый отечественным детским игрушкам. С такой инициативой выступила советник президента РФ Елена Ямпольская. По её мнению, отдельная памятная дата поможет популяризировать российские игры и поддержать их производителей.

Предложение прозвучало 19 октября на церемонии награждения победителей второго сезона конкурса «Родная игрушка» в Национальном центре «Россия» в Москве.

«Давайте наконец примем решение, чтобы в нашем календаре появился день родной игрушки. Я очень прошу об этом коллег из Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры России», — заявила Ямпольская.

Предполагается, что в этот день по всей стране смогут проходить тематические фестивали, выставки, игровые мероприятия для детей и благотворительные акции. В перспективе к новой дате можно приурочить и финал конкурса отечественных игрушек.

По словам советника президента, такой праздник позволит привлечь дополнительное внимание к российским разработчикам и познакомить семьи с новыми играми, созданными с учётом отечественных культурных традиций.

Сам конкурс «Родная игрушка» проводится по поручению Владимира Путина. Инициатива была запущена в 2024 году, а первый сезон состоялся в 2025-м. Проект объединяет разработчиков настольных игр, конструкторов, развивающих наборов и других детских товаров.

В сентябре в России определили 15 победителей второго сезона конкурса «Родная игрушка» в номинации лучших идей. Авторы представили проекты из 12 регионов страны, среди которых оказались настольная игра «Большой хоровод дружбы», конструктор «Наличники расписные» и техническая игрушка «Город Светлячков».