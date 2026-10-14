В России огурцы за год подешевели на 3,7%

Огурцы в России к концу сентября подешевели на 3,7% за год, до 123,7 рубля за килограмм. Такие данные РИА «Новости» привёл исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

За последнюю неделю сентября средняя цена снизилась на 1,9%, за месяц — на 1,4%. По сравнению с аналогичным периодом двухлетней давности огурцы подешевели на 2,3%. Стоимость овощей заметно зависит от времени года. После зимы расходы тепличных хозяйств на отопление сокращаются, а на прилавках становится больше огурцов, выращенных в открытом грунте. Это увеличивает предложение и способствует снижению цен.

Круглогодичное производство в России обходится дороже из-за необходимости отапливать и освещать теплицы. Хранение летнего урожая также требует вложений в специализированные комплексы. При этом импортные овощи дорожают из-за транспортных расходов и пошлин.

Госпрограмма субсидий и льготных кредитов помогла расширить отечественное тепличное производство. Однако, по оценке Вострикова, российским хозяйствам трудно конкурировать по себестоимости с производителями из стран, где овощи выращивают круглый год. Для выравнивания условий, считает он, необходимы существенные ввозные пошлины.

А ранее в крупных российских торговых сетях упали минимальные цены на свинину и баранину. В сентябре 2026 года свинина стала дешевле на 18% по сравнению с прошлым годом, а баранина — на 2,9% за месяц. Снижение стоимости свинины особенно заметно при сравнении с сентябрем 2025 года. Важно отметить, что речь идет о самых доступных предложениях сетей, а не о средней цене всех видов и частей мяса. В целом, базовая продуктовая корзина в сетях за сентябрь подешевела на 0,7%, а за год — на 1,6%.