В России отмечают День Сухопутных войск: Поздравление главы государства

Глава государства Владимир Путин официально поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, отмечаемым 1 октября. Президент подчеркнул преемственность поколений, напомнив об именах прославленных полководцев и рядовых воинов, которые во все времена защищали независимость страны.

Глава государства заявил, что история полна примеров «беспримерного мужества, самоотверженности и силы духа». Эти качества, по мнению национального лидера, остаются фундаментом для воспитания современных защитников Родины.

Сейчас опыт предшественников стал реальным подспорьем на передовой. Как отметил президент, «ратные, патриотические традиции помогают» нынешним бойцам с честью справляться с ответственными задачами в ходе специальной военной операции.

В своём обращении верховный главнокомандующий выразил уверенность, что военнослужащие продолжат демонстрировать высокий уровень подготовки. Он подчеркнул важность верности присяге и долгу для обеспечения безопасности государства.

«Уверен, что вы и впредь будете демонстрировать высокий уровень подготовки, верность Присяге и долгу, надёжно стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», — отметил президент.

День Сухопутных войск в России отмечается ежегодно 1 октября. Праздник установлен указом Президента РФ в 2006 году. Дата выбрана в память об историческом событии: 1 октября (21 сентября по старому стилю) 1550 года царь Иван Грозный издал приговор (указ) «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который положил начало созданию первого постоянного войска на Руси (стрельцов). Сухопутные войска (СВ) — это самый многочисленный и разнообразный по вооружению вид Вооружённых сил РФ. Они предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих двух радиотехнических подразделений особого назначения с присвоением почётного наименования «гвардейский». В обращениях глава государства отметил их героизм, стойкость и мужество при защите страны.