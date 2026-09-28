Путин установил штатную численность ВС РФ в более чем 2,44 миллиона человек
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ в более чем 2,44 миллиона человек. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В последний раз глава государства увеличивал размер армии в июне — до 2,399 миллиона.
«Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих», — говорится в тексте.
Ранее Владимир Путин присвоил двум соединениям ВС РФ почётное наименование «гвардейский». Речь идёт о 318-м отдельном радиотехническом полку особого назначения и 92-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения.
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