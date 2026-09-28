Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 17:04

Путин установил штатную численность ВС РФ в более чем 2,44 миллиона человек

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ в более чем 2,44 миллиона человек. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В последний раз глава государства увеличивал размер армии в июне — до 2,399 миллиона.

«Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих», — говорится в тексте.

Связь, топливо и порты: Названы цели ударов Армии России по Украине в ночь на 28 сентября
Связь, топливо и порты: Названы цели ударов Армии России по Украине в ночь на 28 сентября

Ранее Владимир Путин присвоил двум соединениям ВС РФ почётное наименование «гвардейский». Речь идёт о 318-м отдельном радиотехническом полку особого назначения и 92-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения.

Больше новостей российской армии — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar