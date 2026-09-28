Связь, топливо и порты: Названы цели ударов Армии России по Украине в ночь на 28 сентября
Военкор Коц: Целями ударов ВС РФ по Украине 28 сентября стали объекты связи
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Объекты связи, топливная инфраструктура, аэродром и морская логистика стали целями российских ударов по Украине в ночь на 28 сентября, рассказал обозреватель kp.ru Александр Коц. Он отметил, что в Киеве после пожара в Печерском районе сервис NetBlocks зафиксировал сбой у провайдера DreamLine.
В Оболонском и Голосеевском районах сообщалось о повреждении заправок. Среди других целей военкор выделил аэродром в Василькове, логистические площадки в Одессе и сухогруз с военным имуществом и грузами двойного назначения в Черноморске.
Отдельное внимание он уделил судоремонтному заводу «Дунайсудосервис» в Измаиле, где ранее ремонтировали катера морской охраны. Накануне в соседней Килии были поражены штаб военно-морской базы «Восток» и пункт базирования погранслужбы.
Ранее Минобороны России сообщило о поражении дата-центров «Киевстара» и «Омега Телеком» в Киеве. По данным ведомства, их мощности обеспечивали ВСУ связью, интернетом и хранением баз данных.
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