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Регион
Опубликовано 23 сентября, 05:25

В России оценили вероятность полного разрыва отношений с Канадой

Посол Степанов: Разрыв дипотношений РФ и Канады пока возможен лишь гипотетически

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Tolmachova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Tolmachova

Россия и Канада пока не рассматривают разрыв дипломатических отношений как практический сценарий, несмотря на кризис в двусторонних связях. Такую оценку в интервью РИА «Новости» дал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат пояснил, что прекращение официальных контактов между государствами представляет собой осознанный внешнеполитический шаг, который предпринимается с определённой целью.

«Вопрос пока, как представляется, гипотетический. Но задаётся часто», — отметил он.

При этом Степанов обратил внимание, что само регулярное появление подобных вопросов отражает нынешнее состояние отношений Москвы и Оттавы. По его оценке, двусторонний климат остаётся неблагоприятным.

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Ранее Life.ru писал, что Канада дважды отказала России в выдаче Ярослава Гунько, о чём также сообщал посол Олег Степанов. По словам дипломата, прогресса по этому вопросу между сторонами нет, поскольку Оттава не ведёт собственного расследования.

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Владимир Озеров
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