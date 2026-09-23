В России оценили вероятность полного разрыва отношений с Канадой

Россия и Канада пока не рассматривают разрыв дипломатических отношений как практический сценарий, несмотря на кризис в двусторонних связях. Такую оценку в интервью РИА «Новости» дал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат пояснил, что прекращение официальных контактов между государствами представляет собой осознанный внешнеполитический шаг, который предпринимается с определённой целью.

«Вопрос пока, как представляется, гипотетический. Но задаётся часто», — отметил он.

При этом Степанов обратил внимание, что само регулярное появление подобных вопросов отражает нынешнее состояние отношений Москвы и Оттавы. По его оценке, двусторонний климат остаётся неблагоприятным.

Ранее Life.ru писал, что Канада дважды отказала России в выдаче Ярослава Гунько, о чём также сообщал посол Олег Степанов. По словам дипломата, прогресса по этому вопросу между сторонами нет, поскольку Оттава не ведёт собственного расследования.