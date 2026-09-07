В России отзывают не прошедшую требования партию антибиотика «Линезолид»
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Фармкомпания «МОСФАРМ» начала отзыв партии антибиотика «Линезолид». Росздравнадзор сообщил о решении в документах. Причиной стало несоответствие препарата установленным требованиям безопасности.
Речь идёт о растворе для инфузий «Линезолид» с дозировкой 2 мг/мл и объёмом 300 мл. Отзыв касается серии 0150526.
В документе Росздравнадзора указано, что партия не соответствует установленным требованиям по показателю «Бактериальные эндотоксины». Этот параметр особенно важен для препаратов, которые вводят непосредственно в организм через инъекции или инфузии. Он позволяет контролировать содержание пирогенных примесей, которые способны вызвать повышение температуры у человека.
«Линезолид» относится к оксазолидинонам и представляет новый класс противомикробных препаратов. Его механизм действия отличается от антибиотиков других классов, поэтому перекрёстная резистентность между ними не возникает.
Ранее Росздравнадзор сообщил о нарушении микробиологической чистоты в капсулах «Индапамида» дозировкой 2,5 мг. Речь шла о препарате российского производителя ООО «Промед», который выпускает лекарство в упаковках по 30 капсул.
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