Люберецкий суд Московской области приговорил командира самолёта Falcon 10 Дмитрия Белякова к трём годам принудительных работ за авиакатастрофу в Афганистане, унёсшую жизни двух россиян в январе 2024 года. Лётчика признали виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Помимо основного наказания, суд запретил Белякову управлять воздушными судами в течение двух лет. Также из его заработка на принудительных работах будут удерживать 10% в доход государства.

Трагедия произошла 20 января 2024 года. Частный Falcon 10 выполнял санитарный рейс из Таиланда в Россию. На борту находились шесть человек, включая тяжелобольную россиянку Анну Евсюкову и её супруга Анатолия, сопровождавшего жену на лечение. После дозаправки в индийском городе Гая самолёт продолжил полёт в условиях сильного встречного ветра. Как установил суд, командир не принял своевременного решения о посадке на запасном аэродроме, несмотря на угрозу нехватки горючего.

В результате топливо полностью закончилось, оба двигателя последовательно отключились. Экипаж попытался посадить самолёт в горной местности Афганистана, однако при столкновении с землёй Falcon 10 полностью разрушился. Супруги Евсюковы погибли, второй пилот и один из медицинских работников получили тяжёлые травмы. Следователи оценили ущерб от уничтожения воздушного судна более чем в 47 миллионов рублей. В ходе расследования проводились экспертизы и следственные действия с участием компетентных органов Афганистана, Индии и Таджикистана.

Ранее Life.ru сообщал о завершении расследования крушения Falcon 10 в Афганистане. Тогда Следственный комитет установил, что причиной трагедии стала критическая нехватка топлива, а командир продолжил полёт, несмотря на опасность. После завершения экспертиз материалы дела направили в суд.