В России планируют почти вдвое увеличить число спортивных врачей к 2036 году

Число врачей спортивной медицины в государственных медучреждениях России планируют увеличить почти вдвое к 2036 году — с нынешних 1328 до как минимум 2,5 тысячи специалистов. Такая цель закреплена в стратегии развития спортивной медицины, утверждённой Правительством РФ. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой до 2036-го.

Помимо увеличения штата медиков власти намерены расширить систему обследования спортсменов. К 2036 году едиными программами углублённой диагностики планируется охватить не менее 350 тысяч спортсменов сборных команд, испытывающих сверхвысокие физические нагрузки.

Ещё одно направление — подготовка специалистов. Как следует из документа, не менее пяти тысяч работников спортивной медицины должны пройти обучение по программам противодействия допингу. Кроме того, научно-аналитическим сопровождением медико-биологического обеспечения планируют охватить как минимум две тысячи спортсменов высокого класса.

Медицинское сопровождение также намерены сделать доступным для всех спортсменов региональных сборных. При необходимости обследования и помощь будут организовывать в выездном формате, чтобы охватить даже те территории, где нет профильных медицинских подразделений.

Стратегию реализуют в два этапа. До 2030 года предполагается сформировать единую систему спортивной медицины и начать её масштабное внедрение, а к 2036-му завершить этот процесс. Координировать трёхуровневую систему на федеральном уровне будет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).