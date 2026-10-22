В России планируют заблокировать 26 тысяч SIM-карт

В России резко сократилось количество мобильных номеров, зарегистрированных сверх установленного законом лимита. Об этом сообщают «Ведомости».

С конца 2025 года к середине октября число таких SIM-карт уменьшилось на 1,95 млн. При этом работа с оставшимися нарушениями ещё продолжается. По данным издания, операторы планируют заблокировать около 26 тыс. номеров, оформленных примерно на тысячу абонентов. В Минцифры сообщили, что пользователям уже направили уведомления, а договоры расторгнут в установленном законом порядке.

Напомним, в России 3 ноября вступил в силу закон, ограничивающий количество SIM-карт на одного человека: граждане РФ смогут иметь до 20 номеров, иностранцы — до 10. Согласно Федеральному закону от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ, при превышении лимита мобильные операторы обязаны блокировать «лишние» SIM-карты. Проверить количество зарегистрированных SIM-карт и заблокировать неиспользуемые номера можно на портале «Госуслуги», где также доступна функция самозапрета на оформление новых договоров.