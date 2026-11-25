В России появился теневой бизнес на подтверждении личности пользователей нейросети Claude с помощью документов граждан стран СНГ. Подробности выяснил Telegram-канал Baza.

Спрос на подобные услуги возник на фоне массовых проверок аккаунтов, с которыми российские пользователи начали сталкиваться в октябре. Сама нейросеть официально недоступна на территории РФ, а посредники на сером рынке оценивают свои услуги в четыре-пять тысяч рублей.

По данным журналистов, к подтверждению личности вместо владельцев аккаунтов привлекают граждан Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Желающих заработать на предоставлении своих документов посредники находят среди работников строек и различных предприятий. За участие в схеме иностранцам предлагают небольшое вознаграждение.

При этом даже после прохождения платной верификации пользователи рискуют потерять доступ к своим аккаунтам. Использование чужих документов не гарантирует соблюдения правил сервиса.

Напомним, ещё 29 октября россияне начали жаловаться на блокировки аккаунтов Claude после проверки загранпаспортов. С ограничениями столкнулись в том числе граждане РФ, постоянно проживающие за рубежом и имеющие действующую платную подписку.