В России учредили новый праздник — Всероссийский день детской книги. Его будут отмечать ежегодно 26 марта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

С инициативой установить праздник в начале июня выступила советник главы государства Елена Ямпольская на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент тогда поддержал предложение.

Дата праздника выбрана неслучайно. Именно 26 марта 1943 года, в разгар Великой Отечественной войны, в Колонном зале Дома союзов впервые состоялись «Книжкины именины». Инициатором встречи юных читателей с писателями стал Лев Кассиль.

В июле Путин поручил правительству подготовить проект соответствующего указа до 1 декабря. В сентябре документ представило Минпросвещения.

Напомним, в рамках поддержки интереса подрастающего поколения к родному языку и чтению российский лидер также поручил организовать в детских лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Президент поручил заняться данным вопросом Министерствупросвещения и Росмолодёжи.