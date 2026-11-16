Российские школьники начнут учиться по новым единым государственным учебникам русского языка и литературы с 1 сентября 2027 года. Изменения затронут учеников 5–6-х и 10–11-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«В стране завершается переход на единые государственные учебники. Обучение по новым линейкам учебников по русскому языку и литературе для 5–6-х классов и для 10–11-х классов стартует в школах с 1 сентября 2027 года», — говорится в сообщении ведомства.

Переход на государственные учебники будет осуществляться поэтапно. Обновление учебных материалов для начальных классов запланировано с 2028 года.

Ранее Life.ru сообщал, что новые учебники русского языка и литературы для 10–11-х классов уже передали на экспертизу в Минпросвещения. Их разработка велась под руководством Елены Ямпольской с участием педагогов и специалистов по русской словесности. Кроме того, министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о подготовке пособий к внедрению. Апробацию учебников для старшеклассников планируется начать в январе 2027 года. В обновлённую программу по литературе возвращаются произведения о Великой Отечественной войне, в том числе «Молодая гвардия», «Сын артиллериста» и «В августе 44-го». Ранее аналогичный переход на единые государственные учебники начался по истории и обществознанию.