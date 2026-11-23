Все автомобили такси в России предложили в обязательном порядке оснащать как минимум одним детским креслом и одним бустером. Водителей, не выполнивших это требование, необходимо штрафовать и не допускать к работе, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб на пресс-конференции, посвящённой доступности транспорта для семей с детьми.

«Надо, чтобы тарифы были одинаковые, но чтобы таксист без бустера и без детского сиденья на рейс не выходил. Чтобы штрафовали как за отсутствие аптечки», — подчеркнул Гриб.

По мнению общественника, наличие детских удерживающих устройств должно стать обязательным условием работы такси. Соответствующее требование он предложил закрепить законодательно, предусмотрев существенные штрафы за нарушения.