В России предложили включить падел в школьную программу

Падел может войти в программу российских школ в качестве четвёртого урока физкультуры. Федерация падела России уже подготовила необходимые документы и ведёт переговоры с Министерством просвещения. Об этом генеральный директор Федерации падела Алексей Сорокин рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Это не планы, это уже в значительной степени реализованные с нашей стороны усилия. Мы все необходимые документы для этого подготовили. Сейчас немножко приоткрою, конечно, тайну, но мы уже давно ведём диалог с Министерством просвещения. В общем, мы в финальной стадии прочного входа падела в школы в виде четвёртого урока», — заявил Сорокин.

По словам главы Федерации, обсуждение нововведения уже достигло заключительного этапа. При этом окончательного решения о включении падела в школьную программу пока нет. Сроки возможного появления нового занятия также не называются.

Падел представляет собой игру с ракетками, которая сочетает элементы тенниса и сквоша. Участники проводят матчи на небольшой площадке, окружённой стенами. Обычно на корте одновременно играют четыре человека.

Сорокин отметил, что этот вид спорта быстро набирает популярность в России. За последние два-три года количество падел-клубов в стране превысило 350, а число кортов приблизилось к полутора тысячам.

При этом наиболее высокие темпы развития федерация сейчас отмечает в городах с населением менее миллиона человек. В некоторых населённых пунктах работают всего один-два клуба, поэтому возможности для расширения инфраструктуры сохраняются.

Глава федерации также не согласился с представлением о паделе как исключительно дорогом развлечении. По его оценке, средняя стоимость аренды корта в России составляет 3–3,5 тысячи рублей в час. Если расходы разделят четыре участника, каждому придётся заплатить около 750–875 рублей.

В крупных городах средняя загруженность кортов достигает 50–70%. Сорокин подчеркнул, что этот показатель зависит от конкретного клуба и не позволяет самостоятельно оценить прибыльность бизнеса.

Помимо развития массового спорта, федерация рассчитывает повысить результаты российских игроков на международных соревнованиях. В организации считают, что отечественный рынок падела пока далёк от насыщения, несмотря на увеличение числа клубов.

Ранее Министерство просвещения России подготовило изменения в образовательных программах для учеников 10–11-х классов. Нововведения предполагают расширение возможностей профильного обучения с учётом интересов старшеклассников. Школы смогут создавать дополнительные направления внутри профильных классов, включая физико-математические, химико-биологические и инженерно-технологические. Кроме того, ведомство предложило обновить программы основных предметов как на базовом, так и на углублённом уровне.