В России предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, воспитывающих детей до 14 лет. Льготу предлагается предоставлять ежегодно в течение недели до и недели после Дня матери. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщает РИА «Новости».

«Можно поддержать инициативу ежегодного бесплатного проезда ко Дню матери для женщин, воспитывающих детей до 14 лет», — заявил Гриб.

В 2026 году День матери в России отмечается 29 ноября. По мнению представителя Общественной палаты, бесплатные поездки в течение двух недель стали бы дополнительным знаком внимания и поддержки женщинам, которые занимаются воспитанием детей.

Ранее Life.ru сообщал, что в России предложили ввести три вида скидок для матерей с колясками. Общественник Михаил Иванов выступил за льготы при посещении кафе, покупке товаров в магазинах и поездках на общественном транспорте. В частности, он предложил сделать проезд бесплатным или предоставлять специальные льготные проездные.