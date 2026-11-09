Кафе, магазины, транспорт: В России призвали ввести три вида скидок для мам с колясками
Общественник Иванов призвал дать мамам с колясками скидки в кафе и магазинах
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Для мам с колясками нужно сделать дешевле покупки в магазинах, посещение кафе и поездки на общественном транспорте, заявил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его мнению, такая поддержка поможет женщинам с маленькими детьми и станет признанием материнского труда.
Как он пояснил в беседе с «Абзацем», кафе и рестораны могли бы предлагать посетительницам скидки, бесплатные напитки или десерты. В магазинах льготные цены можно установить на отдельные категории товаров. Для поездок на общественном транспорте предложены два варианта: бесплатный проезд или льготные проездные.
В некоторых кофейнях мамам с колясками уже предоставляют скидки до 20%, и эту практику общественник призвал распространить по всей стране. Предпринимателей, которые присоединятся к инициативе, государство могло бы поддержать налоговыми льготами и другими преференциями.
Ранее в России предложили включать стоимость машино-места в семейную ипотеку. Инициатива позволит приобрести квартиру и парковочное место в одном жилом комплексе по единому льготному кредиту.