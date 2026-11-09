Для мам с колясками нужно сделать дешевле покупки в магазинах, посещение кафе и поездки на общественном транспорте, заявил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его мнению, такая поддержка поможет женщинам с маленькими детьми и станет признанием материнского труда.

Как он пояснил в беседе с «Абзацем», кафе и рестораны могли бы предлагать посетительницам скидки, бесплатные напитки или десерты. В магазинах льготные цены можно установить на отдельные категории товаров. Для поездок на общественном транспорте предложены два варианта: бесплатный проезд или льготные проездные.

В некоторых кофейнях мамам с колясками уже предоставляют скидки до 20%, и эту практику общественник призвал распространить по всей стране. Предпринимателей, которые присоединятся к инициативе, государство могло бы поддержать налоговыми льготами и другими преференциями.