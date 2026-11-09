Бесплатные путёвки в санаторий положены ряду льготных категорий россиян при наличии медицинских показаний, напомнила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова. По её словам, одного пенсионного возраста для получения федеральной льготы недостаточно.

На такую помощь могут рассчитывать инвалиды всех групп, дети-инвалиды, участники ВОВ, инвалиды войны и предусмотренные законом категории ветеранов боевых действий. Право также имеют жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда с соответствующими наградами и статусами.

Льгота распространяется и на семьи погибших или умерших инвалидов войны, ветеранов боевых действий, некоторые другие семьи погибших в годы войны. В перечень включены пострадавшие от Чернобыльской аварии, испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории.

Для пенсионеров, ветеранов труда и тружеников тыла могут действовать региональные программы. Инвалидам I группы и детям-инвалидам дополнительно предоставляют бесплатную путёвку и проезд для сопровождающего.

Оформление начинается со справки № 070/у, подтверждающей медицинские показания и отсутствие противопоказаний. Затем заявление направляют в СФР, через «Госуслуги», почтой либо через МФЦ. Путёвки распределяют по очереди, поэтому ежегодное лечение не гарантировано, пояснила эксперт в беседе с RG.ru.