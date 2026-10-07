В России предложили закрепить образ многодетной семьи в соцрекламе

В социальной рекламе России хотят закрепить новый подход к изображению семей с детьми: если в ролике или на плакате появляется семья с ребёнком, она должна быть многодетной — как минимум с тремя детьми. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Авторы законопроекта рассчитывают таким образом продвигать традиционные ценности и менять восприятие многодетной семьи. При этом похожие правила смогут появиться и внутри рекламной отрасли: профильные объединения получат право устанавливать обязательные нормы для своих участников. Речь идёт об ассоциациях, союзах, некоммерческих партнёрствах и саморегулируемых организациях. Они смогут определить, как именно в рекламе должен использоваться образ благополучной семьи с тремя и более детьми.

Для введения новых требований предусмотрен переходный период. Власти за это время должны будут подготовить систему работы с социальной рекламой, а представители отрасли — разработать свои правила. Законопроект предлагают ввести в действие с 1 марта 2027 года.

Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов будет работать в Комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Первоначально в комитет записались 13 парламентариев — 11 женщин и двое мужчин. Теперь женское представительство может сократиться: депутат от «Единой России» Ирина Елиферова решила досрочно сложить полномочия в связи с переходом на другую работу.