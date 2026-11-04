Выпускникам можно разрешить пересдавать два предмета ЕГЭ в уже отведённые резервные дни, уверен эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. По его оценке, это даст школьникам шанс исправить сразу два результата и позволит сохранить сроки приёма в вузы.

Собеседник RuNews24.ru отметил, что болезнь или сильное волнение на экзамене могут стоить выпускнику бюджетного места. Сейчас в том же году можно пересдать только один предмет по выбору, хотя для поступления нужны баллы по нескольким дисциплинам.

Однако если выделить на пересдачи ещё неделю или две, сдвинутся сроки подачи документов и зачисления. Тогда ждать придётся всем абитуриентам, включая тех, кто не стал пересдавать экзамены, заключил специалист.