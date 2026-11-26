В России расширят бесплатную проверку репродуктивного здоровья мужчин
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В России в 2027 году в программу репродуктивной диспансеризации мужчин включат два новых исследования. Об этом рассказал глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
В следующем году количество обследований репродуктивного здоровья мужчин и женщин планируют увеличить на 8% — почти до 23 млн. Какие именно исследования добавят для мужчин, глава фонда не уточнил.
Расширение программы диспансеризации затронет и диагностику онкологических заболеваний. Так, количество исследований с применением низкодозной компьютерной томографии планируют увеличить почти на 65%. Всего пройти бесплатную диспансеризацию в 2027 году смогут около 100 млн россиян.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву приучать мужчин регулярно проверять репродуктивное здоровье. Для этого ведомству рекомендовано организовать просветительскую работу среди населения.
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