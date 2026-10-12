В России с 12 октября временно приостановили онлайн-запись на британские визы

В России с 12 октября временно недоступна онлайн-запись на подачу документов для получения визы Великобритании. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на визового оператора VFS Global.

Ограничения связаны с техническими работами по обновлению системы. Заявители пока не могут записаться на приём, просмотреть или изменить существующую запись, а также самостоятельно загрузить необходимые документы через онлайн-сервис.

При этом все ранее назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы заранее, их можно принести непосредственно в визовый центр. Сотрудники бесплатно отсканируют бумаги и добавят их в систему.

В VFS Global обещают восстановить работу сервиса в ближайшее время, однако точную дату пока не называют. В РСТ подчеркнули, что ограничения касаются исключительно онлайн-записи и не означают прекращения выдачи британских виз.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия готовит ужесточение правил выдачи шенгенских виз россиянам. По данным Politico, новые ограничения могут вступить в силу уже в январе 2027 года и затронуть сотни тысяч граждан России. Активнее всего инициативу продвигают Швеция, Польша и Эстония, объясняя необходимость изменений соображениями безопасности. При этом власти Швеции выступают за введение ограничений ещё раньше.