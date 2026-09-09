В России с 2026 года проиндексируют пенсии: кого ждёт прибавка

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Каплан Панеш рассказал о предстоящих корректировках пенсионных начислений. Важные перемены коснутся как пожилых граждан, так и льготников.

Для россиян, отметивших 80-летие в августе, фиксированная часть страховой пенсии вырастет вдвое, достигнув 19 169,38 рубля. С учётом ежемесячной надбавки за уход общий размер прибавки составит около 11 тысяч. Процедура проводится без подачи заявлений.

Аналогичное удвоение фиксированной суммы предусмотрено для граждан, получивших I группу инвалидности. Важное условие: повышение по данному основанию начисляется единожды.

Работающие пенсионеры, за которых работодатели в 2025 году перечисляли взносы, начнут получать скорректированные суммы уже с сентября. Размер надбавки зависит от стажа и индивидуальных коэффициентов, однако он не превысит 470,28 рубля ежемесячно.

Осенью индексация ждёт накопительные и срочные выплаты: они вырастут на 17,3% и 19,3% соответственно. Кроме того, сохраняются доплаты за иждивенцев: от 3194,90 до 9584,70 рубля, в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи. Для начисления средств необходимо подать заявление в Соцфонд.

«Осенью пересмотрят ежемесячные доплаты бывшим лётчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Сумма зависит от стажа, заработка и поступивших дополнительных взносов — у каждого своя», — пояснил депутат RT.

Отдельные категории россиян, включая ветеранов и инвалидов вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий.

«Автоматически вторую пенсию не назначат — нужно подать заявление: через «Госуслуги», Социальный фонд России или МФЦ», — подчеркнул Панеш.

Напомним, что первое повышение пенсионных выплат в 2027 году намечено на 1 февраля. Страховые пенсии пересчитают с учётом фактической инфляции за 2026 год. Второй этап пройдёт 1 апреля. Размер выплат дополнительно скорректируют исходя из роста доходов бюджета Социального фонда России.