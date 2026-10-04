В России с 2027 года изменят правила подготовки пациентов к переливанию крови

С 1 января 2027 года в России начнёт действовать новый порядок обследования пациентов и подготовки к переливанию донорской крови и её компонентов. Это следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомились РИА «Новости».

Перед трансфузией у реципиента определят группу крови по системе AB0 и резус-принадлежность, а затем проведут подтверждающее исследование. Если результаты разойдутся, врач должен будет направить новый образец крови для повторной проверки и выяснения причин расхождения.

Образцы для подтверждающего исследования, проверки индивидуальной совместимости и подбора компонентов необходимо будет брать не ранее чем за 48 часов до переливания. На пробирке укажут дату и время забора, данные пациента, номер медицинской карты, группу крови и резус-принадлежность.

Для пациентов весом менее 30 килограммов объём образца составит не более трёх миллилитров без учёта антикоагулянта. Отдельные требования вводятся и для доставки материала в лабораторию: кровь необходимо перевозить в специальных контейнерах с соблюдением установленного температурного режима и защитой от прямого света.

Изменится и порядок проведения биологической пробы непосредственно перед трансфузией. В перечень симптомов, при которых переливание требуется немедленно остановить, включили гипотензию — снижение артериального давления. Среди других признаков остаются озноб, боль в пояснице, чувство жара и стеснения в груди, головная боль, тошнота и рвота.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 2027 года в России изменятся и правила допуска к донорству крови. В частности, расширится электронный документооборот, изменится перечень временных противопоказаний и исчезнет действующий годовой лимит на число донаций.