В России с 26 октября началась «Монетная неделя»

В России 26 октября стартовала Всероссийская акция «Монетная неделя», во время которой граждане могут бесплатно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги или зачислить её на банковский счёт. Акция продлится до 7 ноября, сообщает Банк России.

Перед посещением отделения рекомендуется рассортировать мелочь по номиналам и взять с собой паспорт. Адреса пунктов приёма, время работы и условия обмена доступны на официальном сайте «Монетной недели». При этом требования к приёму монет могут различаться в зависимости от банка или магазина.

Ранее Life.ru сообщал, что во время весенней «Монетной недели» россияне вернули в обращение более 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Общий вес сданной мелочи составил 252 тонны, что на две тонны больше, чем во время предыдущей акции. По данным Центробанка, 86,7% возвращённых монет пришлись на рублёвые номиналы, остальное составили копейки.