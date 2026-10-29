В России создали препарат от аритмии на основе двух спиртов за 15 тысяч рублей

В Новосибирске разработали необычное средство для лечения нарушений сердечного ритма, которое в перспективе может оказаться значительно дешевле существующих технологий. Основу экспериментального препарата составляют два вида спирта, а его предполагаемая стоимость — около 15 тысяч рублей. Учёные уже завершили исследования на животных и готовятся впервые испытать разработку на пациентах. Об этом ТАСС рассказал директор НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Евгений Тарасюк.

Специалисты медицинского центра рассчитывают, что новая технология поможет людям, которым не удалось избавиться от аритмии с помощью традиционного лечения. Как пояснил заместитель директора учреждения по научной работе Александр Романов, некоторым пациентам не помогают ни лекарства, ни катетерная аблация — процедура, при которой устраняют участки сердечной ткани, провоцирующие нарушения ритма. Из-за этого заболевание может сохраняться или возвращаться, а людям приходится переносить повторные вмешательства.

«Доклинические испытания завершили, и сейчас ожидаем как раз-таки первой фазы клинических испытаний этого препарата», — сообщил Тарасюк.

Главная особенность разработки — её состав. Исследователи объединили этиловый и изобутиловый спирты, добавив дисульфирам в качестве стабилизатора. Такая комбинация предназначена для локального воздействия на ткани сердца, участвующие в возникновении аритмии. Речь идёт о контролируемом повреждении проблемных участков, которое должно препятствовать распространению неправильных электрических импульсов.

В отличие от привычных таблеток, экспериментальное средство предполагается вводить непосредственно в коронарный синус — крупный венозный сосуд сердца. Для этого врачи планируют использовать специальный баллонный катетер, похожий на оборудование, применяемое при коронарографии и стентировании.

Первый этап разработки уже завершён: препарат проверили в доклинических исследованиях на животных. Кроме того, учёные изготовили экспериментальную партию в GMP-лаборатории Сибирского государственного медицинского университета. Документы для получения разрешения на первую фазу клинических испытаний направили в Минздрав.

По словам Романова, специалисты рассчитывают приступить к исследованиям с участием людей в середине ноября. Пациенты для этого этапа уже отобраны, однако проведение процедур будет зависеть от получения необходимого разрешения.

«Мы видим перспективы его ввода на рынок — 2029–2030 годы», — рассказал заместитель директора центра.

Разработчики также обратили внимание на возможную экономическую выгоду. По их предварительной оценке, препарат будет стоить около 15 тысяч рублей, тогда как стоимость некоторых используемых сегодня в аритмологии решений достигает 300 тысяч. Разница составляет до 20 раз, хотя сопоставлять цену самого средства с полной стоимостью лечения некорректно: расходы на медицинскую процедуру могут быть значительно выше.