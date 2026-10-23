В России спрогнозировали возвращение Херсона на Родину после прорыва десанта
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Сообщения о высадке российских военнослужащих в городской черте Херсона могут указывать на разведку мест для последующих десантных операций, предположил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его оценке, целью группы ВС РФ мог стать поиск удобных участков для высадки сил специальных операций. Собеседник «Ленты.ру» связал этот эпизод с перспективой перехода города под российский контроль.
«Собственно говоря, Херсон, я думаю, готовится к возвращению уже на историческую родину, в Россию», — заявил военный эксперт.
Напомним, 22 октября на Украине заявили о прорыве российской ДРГ в Херсон. По данным издания «Страна.ua», группа ВС РФ переправилась через Днепр в районе херсонского микрорайона Корабел, воспользовавшись туманом.