В России спрогнозировали возвращение Херсона на Родину после прорыва десанта

Сообщения о высадке российских военнослужащих в городской черте Херсона могут указывать на разведку мест для последующих десантных операций, предположил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его оценке, целью группы ВС РФ мог стать поиск удобных участков для высадки сил специальных операций. Собеседник «Ленты.ру» связал этот эпизод с перспективой перехода города под российский контроль.

«Собственно говоря, Херсон, я думаю, готовится к возвращению уже на историческую родину, в Россию», — заявил военный эксперт.