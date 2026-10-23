Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 14:32

В России спрогнозировали возвращение Херсона на Родину после прорыва десанта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сообщения о высадке российских военнослужащих в городской черте Херсона могут указывать на разведку мест для последующих десантных операций, предположил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его оценке, целью группы ВС РФ мог стать поиск удобных участков для высадки сил специальных операций. Собеседник «Ленты.ру» связал этот эпизод с перспективой перехода города под российский контроль.

«Собственно говоря, Херсон, я думаю, готовится к возвращению уже на историческую родину, в Россию», — заявил военный эксперт.

ВСУ труба? Военный эксперт объяснил, как «подземный фронт» влияет на ход СВО
ВСУ труба? Военный эксперт объяснил, как «подземный фронт» влияет на ход СВО

Напомним, 22 октября на Украине заявили о прорыве российской ДРГ в Херсон. По данным издания «Страна.ua», группа ВС РФ переправилась через Днепр в районе херсонского микрорайона Корабел, воспользовавшись туманом.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar