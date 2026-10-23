ВСУ труба? Военный эксперт объяснил, как «подземный фронт» влияет на ход СВО
Полковник Ходарёнок: «Подземный фронт» нужен ВС РФ для решения частных задач
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Использование подземных коммуникаций помогает российским войскам решать отдельные боевые задачи, однако не ведёт к стратегическому изменению ситуации на фронте, заявил полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его оценке, представление о том, что боевые действия преимущественно переместятся под землю, преувеличено.
Военный обозреватель «Газеты.ru» прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об активном использовании так называемого «подземного фронта» в зоне СВО. Он пояснил, что ранее построенные газопроводы и другие коммуникации действительно позволяют выполнять конкретные задачи.
В качестве примеров полковник привёл скрытый выход российских подразделений в тыл ВСУ через газовую трубу и использование подземных ходов при штурме Авдеевки. Подобные приёмы применялись ещё во время Первой и Второй мировых войн.
Ранее The Wall Street Journal выяснил, как российские военные ведут подземные бои против ВСУ. В частности, бойцы ВС РФ превращают старые газопроводы в укрепления с пулемётными позициями, баррикадами и помещениями для отдыха.