Использование подземных коммуникаций помогает российским войскам решать отдельные боевые задачи, однако не ведёт к стратегическому изменению ситуации на фронте, заявил полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его оценке, представление о том, что боевые действия преимущественно переместятся под землю, преувеличено.

Военный обозреватель «Газеты.ru» прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об активном использовании так называемого «подземного фронта» в зоне СВО. Он пояснил, что ранее построенные газопроводы и другие коммуникации действительно позволяют выполнять конкретные задачи.

В качестве примеров полковник привёл скрытый выход российских подразделений в тыл ВСУ через газовую трубу и использование подземных ходов при штурме Авдеевки. Подобные приёмы применялись ещё во время Первой и Второй мировых войн.