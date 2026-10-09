В России упростили получение выплат за жильё, утраченное из-за ЧС или терактов

Россиянам, чьё жильё было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, упростили оформление компенсаций. Назначение таких выплат включили в рекомендуемый перечень госуслуг, которые могут предоставляться через МФЦ по принципу «одного окна», сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя России.

Речь идёт о выплатах на приобретение или строительство жилья взамен утраченного, а также о средствах на капитальный ремонт повреждённых помещений. Соответствующие услуги добавлены в перечень постановлением Правительства РФ № 1209 от 22 сентября 2026 года.

«Решение дополнить рекомендуемый перечень госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу «одного окна», призвано упростить порядок получения выплат гражданами, чьё жильё было утрачено или получило повреждения при чрезвычайных ситуациях, а также сократить время рассмотрения таких заявлений», — пояснили в Минстрое.

В ведомстве рассчитывают, что благодаря новому порядку финансовая помощь пострадавшим будет предоставляться быстрее.

При этом сам перечень носит рекомендательный характер. Решение о том, организовывать ли предоставление конкретной услуги через МФЦ, принимают региональные власти. Подать заявление на такие выплаты граждане также смогут в электронной форме через портал «Госуслуги».

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области выплаты за жильё, утраченное из-за атак ВСУ или эвакуации, получили 5627 человек. Общая сумма компенсаций составила 32,5 миллиарда рублей. Сейчас на рассмотрении в Минстрое находятся заявки ещё на 874 объекта — на общую сумму 6,1 миллиарда рублей.