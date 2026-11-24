С 1 декабря 2026 года в России вступит в силу ГОСТ Р 72521-2026, устанавливающий требования к парикмахерским услугам для детей. Документ определяет, какие процедуры предусмотрены для маленьких клиентов, когда необходимо присутствие родителей и как должны быть оборудованы детские салоны красоты. При этом применение национального стандарта по общему правилу является добровольным, сообщает РИА «Новости».

Новый ГОСТ распространяется на обслуживание детей в возрасте от одного года до 14 лет. Согласно документу, детей до десяти лет следует обслуживать в присутствии родителя или законного представителя. Перед процедурой также предусмотрено оформление письменного информированного согласия с указанием возможных противопоказаний, аллергии и других особенностей здоровья ребёнка.

Стандарт предусматривает детские стрижки, укладки, уход за волосами и кожей головы, а также безопасное временное окрашивание. Для изменения цвета волос допускаются специальные детские средства без аммиака и окислителей. При этом речь идёт об окрашивании отдельных прядей быстро смываемыми пигментами.

В перечень услуг также включены косметический макияж, аквагрим, временные татуировки, СПА-программы, маникюр и педикюр без режущих процедур. Из видов пирсинга стандарт допускает только прокол мочек ушей. Его рекомендуется проводить детям старше пяти лет и с письменного согласия законного представителя.

В то же время документ не предусматривает проведение химической завивки и выпрямления волос, кератиновых процедур, стойкого окрашивания и осветления. Также в перечень недопустимых по стандарту услуг вошли косметический татуаж, перманентный макияж и другие виды пирсинга.

Отдельные требования касаются используемой косметики. Средства должны быть предназначены для детей и не содержать сильных ароматизаторов и раздражающих кожу компонентов.

Стандарт устанавливает и требования к организации пространства. В детских парикмахерских предусматриваются места для колясок, велосипедов и самокатов, условия для передвижения маломобильных посетителей и санитарные комнаты с учётом возраста детей. Рабочие места должны быть оборудованы подходящими креслами и средствами безопасности.

ГОСТ Р 72521-2026 утверждён приказом Росстандарта от 5 февраля 2026 года № 74-ст. Документ вступает в силу 1 декабря, но предусматривает возможность досрочного применения.