Правительство России утвердило региональные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2027 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ устанавливает параметры изменения коммунальных платежей отдельно для каждого субъекта РФ. Единого процента повышения на федеральном уровне не предусмотрено.

В сентябре Минэкономразвития прогнозировало, что с 1 июля 2027 года совокупный платёж россиян за коммунальные услуги вырастет в среднем на 11%. Фактическое изменение сумм в квитанциях будет зависеть от региона проживания и набора потребляемых услуг.

Ранее Life.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба проконтролирует изменение платы за ЖКУ с июля 2027 года. Ведомство будет проверять экономическую обоснованность тарифов и требовать исключения необоснованных расходов. С начала 2026 года ФАС провела 190 проверок и выдала 773 предписания, по результатам из тарифных расчётов должны исключить более 18 миллиардов рублей.