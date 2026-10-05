В России увеличат размер пособия при рождении ребёнка: когда ждать повышения

Единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 февраля 2027 года планируют повысить до 30,4 тысячи рублей. Об этом РИА «Новости» рассказала старший научный сотрудник Президентской академии Елена Цацура.

«С 1 февраля 2027-го (единовременную выплату) планируется увеличить до 30,4 тысячи», — сообщила эксперт.

Сейчас размер этой меры поддержки составляет 28 450,45 рубля. Таким образом, после очередного повышения сумма превысит 30 тысяч. Цацура пояснила, что изменение связано с ежегодной индексацией. При расчёте учитывается рост потребительских цен за предыдущий год.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2027 году увеличатся и другие выплаты семьям с детьми. Таким образом, максимальные декретные превысят 1,1 млн рублей, а пособие по уходу за ребёнком достигнет 95,5 тысячи.