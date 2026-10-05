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Опубликовано 5 октября, 11:09

В России увеличат размер пособия при рождении ребёнка: когда ждать повышения

Пособие при рождении ребёнка увеличат до 30 тыс. рублей с февраля 2027 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 февраля 2027 года планируют повысить до 30,4 тысячи рублей. Об этом РИА «Новости» рассказала старший научный сотрудник Президентской академии Елена Цацура.

«С 1 февраля 2027-го (единовременную выплату) планируется увеличить до 30,4 тысячи», — сообщила эксперт.

Сейчас размер этой меры поддержки составляет 28 450,45 рубля. Таким образом, после очередного повышения сумма превысит 30 тысяч. Цацура пояснила, что изменение связано с ежегодной индексацией. При расчёте учитывается рост потребительских цен за предыдущий год.

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Ранее Life.ru сообщал, что в 2027 году увеличатся и другие выплаты семьям с детьми. Таким образом, максимальные декретные превысят 1,1 млн рублей, а пособие по уходу за ребёнком достигнет 95,5 тысячи.

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